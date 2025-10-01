Начальник Генштабу: ЗСУ завершили перехід на корпусну систему

Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру.
Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтервʼю Укрінформу.
За його словами, усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань. Підготовкою всіх десяти новостворених управлінь корпусів займався Генеральний штаб.
Для цього, каже Гнатов, залучали найбільш підготовлених представників ЗСУ та інструкторів країн-партнерів.
«Є, звісно, нюанси щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур. Ну, ми ж розуміємо, що такий великий складний механізм, як Збройні Сили України, постійно видозмінюється, постійно тривають якісь організаційні заходи», — додав начальник Генштабу.