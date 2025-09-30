Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Є загиблий та поранені (оновлено)

Близько 16:35 30 вересня росіяни атакували місто Дніпро ударними дронами.

Про наслідки атаки повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і мер міста Борис Філатов.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка. Ще 28 людей постраждали. Серед них 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. 12 людей госпіталізовані (оновлено о 19:48).

Пошкоджені майже 20 житлових будинків, гуртожиток, будівлі медичного центру та дитячої стоматології, Дніпровський художній музей, ліцей, корпуси закладу вищої освіти. Вогонь охопив офісне приміщення та авто. Знищені дві машини, ще 17 понівечені. Розбиті сотні вікон.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).