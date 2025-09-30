Greenpeace: З 2022 року чотири країни ЄС витратили на закупівлю російського СПГ більше, ніж на підтримку України

З 2022 по 2025 рік Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди витратили на закупівлю скрапленого природного газу у Росії більше, ніж на допомогу Україні.

Про це йдеться у звіті Greenpeace.

За даними європейського статистичної служби Eurostat, ці країни забезпечили 95% імпорту російського СПГ до ЄС, витративши на нього €34,3 мільярда. Трекер підтримки України Кільського інституту показує, що за той самий період їхня двостороння допомога Україні (гуманітарна, військова та фінансова) становила €21,2 мільярда.

За даними звіту, податків, що надходять від компанії «Ямал СПГ», у якої країни імпортують газ, становлять приблизно $9,5 мільярда.

Їх може вистачити на закупівлю для армії РФ:

9,5 мільйона 152-мм артснарядів;

271 000 дронів типу Shahed;

2 686 танків Т-90М.

За даними Greenpeace, хоча трубопровідний газ майже зник, імпорт СПГ з Росії не просто зберігся, а навіть зростав — у 2024 році він був на 11% вищим, ніж у 2023.

При цьому газ, що прибуває у Францію, Іспанію та Бельгію, частково перенаправляють в інші країни, де він уже вважається французьким чи бельгійським, а не російським. Тому відстежити, куди реально потрапляє російський газ, складно.

