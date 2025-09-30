ЄС планує заборонити імпорт російського СПГ

Євросоюз запропонував новий пакет санкцій із жорсткими заходами в сферах енергетики, фінансових послуг та торгівлі, одним із ключових елементів якого є заборона імпорту СПГ із Росії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, блок посилює економічний тиск на Росію, а санкції дають результат — прогнозується сповільнення ВВП Росії з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році.

18 вересня речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен сказала, що ЄС розглядає можливість замінити російський скраплений природний газ (СПГ) на американський. Це частина стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв.