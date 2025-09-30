ЄС планує заборонити імпорт російського СПГ

Євросоюз запропонував новий пакет санкцій із жорсткими заходами в сферах енергетики, фінансових послуг та торгівлі, одним із ключових елементів якого є заборона імпорту СПГ із Росії.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, блок посилює економічний тиск на Росію, а санкції дають результат — прогнозується сповільнення ВВП Росії з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році.
18 вересня речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен сказала, що ЄС розглядає можливість замінити російський скраплений природний газ (СПГ) на американський. Це частина стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв.
- Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу прискорити скорочення імпорту російського палива і чинила тиск на союзників, щоб вони ввели мита до 100% для Індії та Китаю за купівлю російської нафти. Багато країн ЄС не хочуть вводити мита проти Індії та Китаю, тому ЄК зосереджує свою увагу на російському СПГ.
- Єврокомісія пропонує повністю зупинити імпорт газу та нафти з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року. Остаточні заходи потребують схвалення від Європарламенту та кваліфікованої більшості в Раді ЄС. Це означає, що їх не зможуть заблокувати Угорщина та Словаччина, які досі імпортують російський газ трубопроводом і виступають проти планів ЄС.
- У 18-му пакеті санкцій ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель — Україна не раз говорила, що це необхідно.