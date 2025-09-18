У ЄС розглядають перехід з російського зрідженого газу на американський

Європейський Союз розглядає можливість замінити російський зріджений природний газ (ЗПГ) на американський. Це частина стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу 18 вересня, передає кореспондентка «Суспільного».
«Ці обсяги, які ми більше не купуємо у Росії, мають надходити звідкись. І Сполучені Штати вже зіграли важливу роль у 2022 році, коли Росія відключила газ для Європи й нам довелося шукати альтернативні джерела. Ми також були дуже послідовними ще до того, як друга адміністрація Трампа прийшла до влади, і бачили потенціал для закупівлі більшої кількості ЗПГ, наприклад, у США. Хоча ЗПГ — це не єдине, що ми купуватимемо у США, але це один з товарів, які ми вже імпортуємо у значних обсягах», — сказала речниця.
Анна-Кайса Ітконен додала, що Єврокомісія сприятиме європейським компаніям в імпорті зрідженого природного газу зі США.
- Уряд Естонії вирішив із 2026 року повністю заборонити імпорт російського газу, зокрема й зрідженого. Зараз його ще можна завозити, якщо він не йде в розподільчу мережу, але після змін заборона стане повною. Фінляндія, Латвія і Литва теж обмежили імпорт російського зрідженого газу.
- Єврокомісія 17 червня цього року запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.Остаточні заходи потребують схвалення від Європарламенту та кваліфікованої більшості в Раді ЄС. Це означає, що їх не зможуть заблокувати Угорщина та Словаччина, які досі імпортують російський газ трубопроводом і виступають проти планів ЄС.