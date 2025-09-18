У ЄС розглядають перехід з російського зрідженого газу на американський

Європейський Союз розглядає можливість замінити російський зріджений природний газ (ЗПГ) на американський. Це частина стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу 18 вересня, передає кореспондентка «Суспільного».

«Ці обсяги, які ми більше не купуємо у Росії, мають надходити звідкись. І Сполучені Штати вже зіграли важливу роль у 2022 році, коли Росія відключила газ для Європи й нам довелося шукати альтернативні джерела. Ми також були дуже послідовними ще до того, як друга адміністрація Трампа прийшла до влади, і бачили потенціал для закупівлі більшої кількості ЗПГ, наприклад, у США. Хоча ЗПГ — це не єдине, що ми купуватимемо у США, але це один з товарів, які ми вже імпортуємо у значних обсягах», — сказала речниця.

Анна-Кайса Ітконен додала, що Єврокомісія сприятиме європейським компаніям в імпорті зрідженого природного газу зі США.