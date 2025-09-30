Зеленський підписав закон про створення двох вищих адміністративних судів. Це вимога Міжнародного валютного фонду

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня підписав закон № 13302 про утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів у Києві.
Новостворені суди матимуть загальнонаціональну підсудність. Це означає, що вони займатимуться справами проти вищих органів влади — Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів.
Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.
- Створення нового Вищого адміністративного суду (ВАС) було умовою в меморандумі з Міжнародним валютним фондом наприкінці 2023 року. ВАС має замінити Окружний адміністративний суд, який ліквідували у 2022 році.
- Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адміністративного суду Києва Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу.