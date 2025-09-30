Прокуратура Польщі не стала відкривати справу щодо українців через прапор ОУН і УПА на концерті Макса Коржа

Польська прокуратура не порушила справу щодо українців через демонстрацію ними прапора ОУН і УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

Таку відповідь від прокуратури отримав депутат Сейму від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький.

«Це неймовірний скандал... Прокуратура відмовилася розпочати розслідування щодо пропаганди бандеризму [так у Польщі називають просування ідей ОУН фракції Степана Бандери та УПА] на Національному стадіоні – місці, де зʼявився прапор ОУН-УПА, символ вбивць наших предків», — написав він.

За словами Матецького, у листі навіть немає підпису прокурора – є лише «старший референт».

Він заявив, що направив запит до Міністра юстиції Генерального прокурора, у якому вимагає відповіді на питання про те, хто був прокурором, відповідальним за це рішення, чому не вказано його прізвище та чи можна в Польщі «безкарно пропагувати бандеризм».