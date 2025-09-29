Українська розвідка оприлюднила дані про 13 російських командирів, причетних до ракетних обстрілів України

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило імена російських військових, причетних до ракетного терору проти України.
Загалом в переліку дані про 13 людей з-поміж командного складу дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС Росії, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Серед них:
- генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович — командувач військово-повітряних сил — заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил ЗС Росії;
- генерал-майор Кувалдін Сергій Генадійович — командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;
- полковник Шевєль Сергій Вікторович — начальник штабу — перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;
- генерал-майор Пчєла Олег Володимирович — заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії.
Воєнна розвідка опублікувала інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних військових, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.
У ГУР додали, що загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.
Ці удари були по цивільній інфраструктурі: лікарнях й пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули й отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.