Українська розвідка оприлюднила дані про 13 російських командирів, причетних до ракетних обстрілів України

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило імена російських військових, причетних до ракетного терору проти України.

Загалом в переліку дані про 13 людей з-поміж командного складу дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС Росії, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Серед них:

генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович — командувач військово-повітряних сил — заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

генерал-майор Кувалдін Сергій Генадійович — командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

полковник Шевєль Сергій Вікторович — начальник штабу — перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії;

генерал-майор Пчєла Олег Володимирович — заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС Росії.

Воєнна розвідка опублікувала інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних військових, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

У ГУР додали, що загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет «Кинджал» з літаків МіГ-31К/І.

Ці удари були по цивільній інфраструктурі: лікарнях й пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули й отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.