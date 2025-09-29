У нафтовому порту Китаю вводять нові обмеження щодо тіньового флоту

Чотири оператори китайського порту Хуандао, який є частиною більшого порту Циндао у провінції Шаньдун, підписали повідомлення про введення заборону на швартування танкерів, яким 31 рік і більше, а також суден, які змінили свої ідентифікаційні дані Міжнародної морської організації або мають недійсні сертифікати. Заходи набудуть чинності з 1 листопада.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення.

Інші судна, що заходять у порт провінції Шаньдун, також піддадуть оцінці за їхнім профілем ризику, виходячи з таких факторів, як вік та страхування відповідальності за забруднення. Танкерам з низьким балом також можуть заборонити швартуватися.

Ці обмеження ввели після того, як у серпні США запровадили санкції проти нафтового оператора, розташованого в порту Дунцзякоу міста Циндао. Американці заявляють, що він отримав іранську сиру нафту, яку транспортувало судно, що вже перебуває під санкціями Вашингтона. Це викликало побоювання, що жорсткіші санкції можуть ще більше порушити імпорт сирої нафти до Китаю.