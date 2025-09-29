Лікарю-анестезіологу з Черкас повідомили про підозру через смерть семирічної дитини

У Черкасах лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у недбалості, що призвела до смерті дитини в листопаді 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у листопаді 2024 року під час планової операції семирічному хлопчику лікар порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування наркозу. У результаті дитина померла.

Лікарю оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього.

Правоохоронці провели низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. Підозрюваного відсторонили від виконання професійних обов’язків.

Йому загрожує обмеження волі до пʼяти років або позбавлення волі до трьох років.