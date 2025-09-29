Сирський: За час контрнаступу під Добропіллям ЗСУ звільнили вже близько 175 км²

Українські військові звільнили від російських окупантів вже 175 км² на Добропільському напрямку. Ворог опинився в оточенні.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які діють на головних напрямках фронту.

За його словами, ще майже 195 км² території українські бійці зачистили від диверсійних груп.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3 185 осіб, із них безповоротні — 1 769. Також росіяни втратили 969 одиниць озброєння та техніки.

Сирський додав, що «завдяки чітко спланованим та сміливим діям Сил оборони» частина підрозділів ворога на цій ділянці фронту опинилась в оточенні.

Головком також ухвалив необхідні рішення для забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.