Росіяни з літа перейшли до тактики «тисячі порізів» на фронті. Сирський розповів, як ЗСУ вдається їй протидіяти

З початку літа російські окупанти почали застосовувати на фронті нову тактику «тисячі порізів» — наступи малими групами, які проникають углиб української території, щоб порушити логістику й оборону. Таку тактику ворог використовував на Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Про це розповів журналістам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, мета нової тактики росіян — захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ. Втілення цієї тактики на практиці ворог розпочав на Добропільському напрямку і застосовує на Новопавлівському.

Сирський розповів, що після низки важких боїв на Покровському напрямку, в районі міста Мирноград і селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ. Противник, розтягуючи фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км.

«Передбачаючи такий розвиток подій, ми перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по барʼєрному рубежу — річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, що просунулися вглиб, опинились у своєрідному «мішку». Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі та півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення», — розповів головком.

За його словами, загалом від початку в серпні Добропільської операції Сили оборони звільнили вже 168 км², ще майже 182 км² — зачистили від ДРГ.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що звільнена територія — це та, яка перебувала під контролем противника, а зачищена — та, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він не взяв її під контроль.

«Тобто загалом приблизно 360 км² станом на сьогодні були звільнені та зачищені від ворога. І цей процес продовжується», — підсумував головком.

Він додав, що після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху.