Росія вночі запустила по Україні 32 дрони. Скільки збила ППО

У ніч на 29 вересня російська армія атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Близько 20 із них — «шахеди».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За ніч ППО знешкодила 32 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Ще девʼять ударних БпЛА влучили у восьми місцях.