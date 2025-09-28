Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю — постраждали понад 30 людей

Зранку 28 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю — постраждала 31 людина, зокрема діти.



Про наслідки ворожої атаки повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС.

Наразі у лікарні 10 людей, ще 21 постраждалий на амбулаторному лікуванні.

Люди продовжують звертатися по допомогу до медиків із різаними ранами, переломами, контузіями, отруєннями чадним газом тощо. Трьох дітей — 11, 12 та 9 років — госпіталізували. Двоє хлопців у важкому стані: в одного мінно-вибухові травми, в другого отруєння чадним газом. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середній, її ще дообстежують.

Федоров писав, що Росіяни вдарили по Запоріжжю щонайменше два рази. У ДСНС кажуть, що ракета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою — виникла пожежа. Надзвичайники врятували 13 мешканців і загасили займання.

Росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Вибухова хвиля пошкодила один із закладів освіти.

Загалом нічна атака пошкодила 9 будинків приватного сектора, 14 багатоповерхівок та виробничі приміщення підприємства у Дніпровському та Шевченківському районах міста.

А до ранкового обстрілу вночі, росіяни також атакували Запоріжжя — пошкодили автозапраку, зруйнували приватний будинок. Постраждало троє людей.