Росіяни атакували Київ ракетами і дронами — влучили в будівлю Інституту кардіології. Є загиблі та поранені (оновлено)

У ніч проти 28 серпня росіяни атакували Київ ракетами і дронами — відомо про 10 поранених і щонайменше трьох загиблих. Ці дані, ймовірно, неостаточні. Повітряна тривога тривала майже 7 годин. Оновлено. Кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Спершу Ткаченко повідомив, що одна із жертв — жінка, яка загинула через атаку на житловий будинок в Соломʼянському районі столиці.

Пізніше він уточнив, що в Соломʼянському районі деблокували тіло жіночої статі. Попередньо, це 12-річна дівчинка.

До цього мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Соломʼянському районі уламки БпЛА частково зруйнували пʼятиповерховий житловий будинок; була пожежа в нежитловій будівлі. Виникло загорання на одному з поверхів державного медзакладу.

Оновлено. У ДСНС уточнили, що росіяни влучили в будівлю Інституту кардіології. Саме там загинули двоє людей. У ДСНС також підтвердили, що з-під завалів пʼятиповерхового будинку деблокували тіло 12-річної дівчинки.

У Дніпровському районі уламки впали на дах багатоповерхівки, горіли автівки. У Святошинському — у двір житлового будинку. Палали кілька авто, пожежу вже загасили.

У Дарницькому районі уламки впали на територію приватної садиби й дитсадка, там також горів кіоск. В Оболонському районі уламки впали на нежитлову забудову.

У Голосіївському районі уламки влучили в одноповерховий приватний житловий будинок — через це частково зруйнований дах і стіни. За іншою адресою загорівся ще один приватний будинок.