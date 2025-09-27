Росію не взяли до Ради Міжнародної організації цивільної авіації: опір чинив Євросоюз

Росії не вдалося повернути місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ООН через опір з боку Європейського Союзу. Після провалу Москва негайно закликала до «повторного туру голосування».

Про це пише Politico.

Росію виключили з органу у 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час війни проти України. Також Рада ICAO звинуватила Росію в збитті малайзійського Boeing на сході України у 2014 році.

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила перед голосуванням 27 вересня, що «неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів і порушує міжнародні правила, займала місце в керівному органі організації, що відповідає за дотримання цих самих правил».

22 вересня Reuters із посиланням на робочі документи й джерело в російському авіаційному секторі писав, що на асамблеї ICAO Росія прагне добитися зняття авіаційних санкцій через проблеми з безпекою польотів. Також у документах, які цитує Reuters, Росія критикує закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборону на технічне обслуговування та страхування повітряних суден.

Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації триває з 23 вересня по 3 жовтня в канадському Монреалі.