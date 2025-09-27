У Сирії видали ордер на арешт експрезидента Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня видало ордер на арешт поваленого президента Башара Асада.

Про це повідомляє сирійське видання Sham News Network.

У постанові, виданій слідчим суддею в Дамаску, зазначається, що колишнього президента розшукують за такі злочини:

умисне вбивство двох або більше людей;

напад з метою розпалювання громадянської війни;

катування, що призвели до смерті.

Ордер містить детальний зовнішній опис розшукуваного: зріст приблизно 189 см, широке чоло, довгий ніс, тонкі губи, блакитні очі, широко розставлені брови, каштанове волосся та овальне обличчя.

Ордер зобовʼязує відповідні органи безпеки заарештувати Башара Асада, де б він не перебував, й утримувати його у слідчому ізоляторі. Він також зобовʼязує Збройні сили сприяти цьому процесу.

Ордер видали прокуратури у справі про події в регіоні Дарʼа. Це офіційний початок розслідування про порушення у 2011 році, які стали головним поштовхом для початку революції у країні.