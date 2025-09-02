Франція видала ордер на арешт експрезидента Сирії Башара Асада за бомбардування, через яке загинули журналісти

Французькі судові органи 2 вересня видали ордери на арешт поваленого президента Сирії Башара Асада та шести інших високопосадовців у звʼязку з бомбардуванням у 2012 році міста Хомс, що перебував під контролем повстанців. В результаті цього загинули двоє журналістів.

Про це пише France 24.

56-річна американка Марі Колвін, яка працювала в газеті The Sunday Times of Britain, та 28-річний французький фотограф Ремі Охлік загинули 22 лютого 2012 року внаслідок вибуху в східному місті Хомс. Французькі правоохоронці розслідують ці смерті як потенційний злочин проти людяності, а також воєнний злочин.

Окрім Асада, ордери на арешт зокрема стосуються його брата Махера аль-Асада, який на той час був фактичним керівником 4-ї сирійської бронетанкової дивізії, начальника розвідки Алі Мамлука та тодішнього начальника штабу армії Алі Аюба.

«Видавання семи ордерів на арешт – це вирішальний крок, який відкриває шлях до судового розгляду у Франції за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні режимом Башара Асада», – заявила адвокатка паризької Міжнародної федерації з прав людини (FIDH) і батьків загиблого фотографа Клеманс Бектарт.

FIDH заявила, що журналісти таємно проникли до обложеного міста, щоб «задокументувати злочини, скоєні режимом Башара Асада», і стали жертвами «цілеспрямованого бомбардування».

«Розслідування чітко встановило, що напад на неофіційний пресцентр був частиною явного наміру сирійського режиму переслідувати іноземних журналістів, щоб обмежити висвітлення своїх злочинів у медіа та змусити їх покинути місто та країну», – сказав адвокат і директор Сирійського центру медіа та свободи слова Мазен Дарвіш.

Колвін була відома своєю безстрашною репортерською роботою та фірмовою повʼязкою на оці, яку вона носила після втрати зору на одному оці через вибух під час громадянської війни на Шрі-Ланці . Її карʼєру відзначив фільм «Приватна війна» 2018 року.