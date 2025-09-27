Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив статус комітетів Білорусі та Росії

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі організації-члени комітету проголосували проти збереження часткових відсторонень Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.
Про це йдеться на сайті організації.
На голосування виносили питання про повне відсторонення російського комітету та про продовження часткових обмежень щодо нього, але в обох випадках більшість делегатів проголосували проти.
Обмеження щодо російського Паралімпійського комітету діяли від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Скасування цих обмежень означає, що російські спортсмени знову зможуть виступати на змаганнях з прапором РФ.