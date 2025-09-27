Росіяни атакували Україну 115 дронами. Скільки збили

У ніч проти 27 вересня росіяни атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, понад 70 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00, п Протиповітряна оборона знешкодила 97 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА в шести місцях, а також падіння уламків ще у двох.

Уночі під атакою росіян були Запоріжжя та Вінниччина. По Запоріжжю росіяни вдарили дронами пізно ввечері 26 вересня. Майже 9 тисяч абонентів залишились без світла, але до ранку більшість з них вже підключили. Минулося без жертв.

На Вінниччині під час атаки російських дронів сталося влучання по обʼєкту критичної інфраструктури. У результаті виникла пожежа, ніхто з людей не постраждав.

Також під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження.