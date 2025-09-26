Очільник МАГАТЕ приїхав до Москви на форум. В Україні зреагували

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до Москви на форум World Atomic Week з нагоди 80-ї річниці російської ядерної промисловості. Він взяв участь у заходах, зустрівся з Путіним і директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим.

«Своєчасний і важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо проблем ядерної енергетики, нерозповсюдження ядерної зброї та ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженій та професійній роботі МАГАТЕ», — написав Гроссі в X.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна високо цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, включаючи ЗАЕС, і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату. Проте Росія використала керівництво МАГАТЕ у своїй пропаганді.

«Крім того, «урочистості» за участі очільника МАГАТЕ відбуваються на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds «Seizing Power», що документує причетність «Росатому» до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних громадян, зокрема співробітників станції», — додали в МЗС.