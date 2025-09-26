Швеція стала першою країною, що виділила додаткову пряму бюджетну підтримку через Ukraine Facility

Швеція стала першою країною Європейського Союзу, яка вклала в механізм Ukraine Facility додаткові гроші прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Мова про близько 3 мільярдів гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори Ukraine Facility. Це співставно, наприклад, з видатками на закупівлю шкільних автобусів (на 2026 рік заплановані 2 мільярди гривень) або з програмою компенсації за знищене житло (3 мільярди гривень).

Швеція також підтримує надання Україні «репараційного кредиту» — прямої бюджетної підтримки на суму до €130 мільярдів. Механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть у користування Україні, а де-юре право вимоги, наприклад у формі безвідсоткових цінних паперів, залишиться в Центробанку РФ. Україна буде зобов’язана повертати цей кредит, тільки якщо Росія виплатить репарації за завдану Україні шкоду.

Визначаючи обсяг фінансування, ЄС буде орієнтуватись на потребу в зовнішньому фінансуванні українського бюджету, підтверджену МВФ. Тобто сума фінансування може бути меншою ніж €130 млрд.

Імовірніше, надходження будуть розбиті на транші, як це зазвичай відбувається з макрофінансовою допомогою ЄС. Попередньо рішення про «репараційний кредит» мають увалити всі країни-члени одностайно, тому поки що перспективи реалізації механізму доволі невизначені.