Росія атакувала Україну понад 170 донами. Як спрацювала ППО

У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Орієнтовно 100 із них були саме Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 150 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Решта 13 ударних БпЛА влучили у 8 місцях, ще в одному — впали уламки.

Проте повітряна атака триває — з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.