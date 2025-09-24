У Нью-Йорку поліція зупинила президента Туреччини через кортеж Дональда Трампа

Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який разом з делегацією прибув у Нью-Йорк на Генасамблею ООН, змусили чекати, поки проїде кортеж американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle.

На відео з соцмереж видно, як помітно роздратований турецький лідер чекає на тротуарі в оточенні своїх охоронців, а поліція не дає натовпу пройти вулицею.