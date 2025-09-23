У Нью-Йорку поліція не пропускала Макрона через кортеж Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон не зміг проїхати вулицею в Нью-Йорку через те, що поліція перекрила рух в очікуванні кортежу Дональда Трампа.

Про це пише BMFTV.

Це сталося ввечері 22 вересня, коли Макрон повертався до посольства Франції у США після виступу в штаб-квартирі ООН.

«Перепрошую, пане президенте, наразі все перекрито», — сказав йому американський поліціянт.

Після невдалих перемовин з поліцією президент Франції зателефонував своєму американському колезі Дональду Трампу: «Як справи? Уявляєш, я зараз чекаю на вулиці, бо все перекрито для тебе».

Після кількох хвилин очікування вулицю відкрили, але лише для пішоходів. Макрон продовжив шлях до французького посольства пішки, розмовляючи з Трампом телефоном.