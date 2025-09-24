Літак з міністеркою оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда

Літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, зазнав перебоїв із GPS, коли пролітав поблизу Калінінграда.

Про це повідомили в іспанському Міноборони, пише Reuters.

Роблес прямувала до Литви. Крім неї, на борту літака були журналісти та члени родин іспанських льотчиків, які входять до складу місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтійському регіоні, на кордоні з Росією та Білоруссю.

Перешкоди в роботі GPS зафіксували над російським Калінінградом. За словами командира літака, такі інциденти в цьому регіоні є звичним явищем як на цивільних, так і на військових літаках. У такому разі літаки орієнтуються за допомогою військових супутників.