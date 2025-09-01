FT: Літаку з очільницею Єврокомісії на борту глушили GPS-сигнал. Імовірно, це була РФ

Літак очільниці Єврокомісії, ймовірно, зіткнувся з GPS-перешкодами з боку Росії. Літак із Урсулою фон дер Ляєн довелося садити в Болгарії, користуючись паперовими картами.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

У неділю вдень, 31 серпня, під час заходу на посадку літак залишився без електронної навігації. Троє чиновників, які знають про інцидент, кажуть, що це розглядають як російське втручання.

«Уся зона аеропорту залишилася без GPS», — сказав один із чиновників.

Він додав, що після години кружляння над аеропортом пілот ухвалив рішення посадити літак вручну, користуючись аналоговими картами.

Болгарська служба аеронавігації підтвердила інцидент у коментарі для FT. Там розповіли, що з лютого 2022 року фіксують значне зростання випадків глушіння GPS, а нещодавно і підробки сигналу.

«Такі перешкоди заважають точному прийому сигналів [GPS], що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем», — пояснює служба.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков сказав виданню, що «ваша інформація [стосовно інциденту з літаком, де на борту була Урсула фон дер Ляєн] неправильна». Єврокомісія поки не надала коментаря.

Фон дер Ляєн залишила Болгарію тим самим літаком без інцидентів.