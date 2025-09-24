У Британії затримали чоловіка, причетного до кібератаки, що порушила роботу аеропортів Європи

Британські правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у здійсненні кібератаки, що порушила роботу аеропортів у кількох містах Європи. Проте вже згодом його відпустили.

Про це пише BBC з посиланням на Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA).

За їхніми даними, 23 вересня 40-річного чоловіка заарештували у графстві Західний Сассекс у рамках розслідування кібератаки, що вплинула на Collins Aerospace — компанію, яка постачає програмне забезпечення для автоматичної реєстрації пасажирів та багажу в аеропортах по всій Європі.

Невдовзі підозрюваного звільнили під заставу.

Попри затримання чоловіка, керівник підрозділу NCA з боротьби з кіберзлочинністю Пол Фолстер зауважив, що розслідування інциденту «перебуває на ранній стадії та триває».

Напередодні затримання чоловіка кібербезпекове агентство ЄС повідомило, що для кібератаки використали програму-вимагач — шкідливе програмне забезпечення, яке блокує доступ до компʼютера або шифрує файли, а потім вимагає грошовий викуп (зазвичай у криптовалюті) для відновлення доступу.