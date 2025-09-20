Кібератака порушила роботу аеропортів Європи. Пасажирів попередили про затримки рейсів

Під масштабною хакерською атакою 20 вересня опинився постачальник послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в кількох великих аеропортах Європи. Це спричинило затримки та скасування рейсів.

Про це пише Reuters.

Відомо, що кібератака, зокрема, вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні. Так, у столиці Бельгії атака вивела з ладу автоматизовані системи аеропорту — проводити реєстрацію та посадку зараз можна лише вручну.

У заяві брюссельського аеропорту йдеться, що це значно вплине на розклад польотів і призведе до затримок і скасування рейсів.

У лондонському аеропорту «Гітроу» також попередили про затримки через «технічну проблему» в компанії Collins Aerospace, яка постачає системи реєстрації та посадки в аеропортах по всій Європі.

В аеропорту Берліну запевнили, що працюють над тим, аби «швидко розвʼязати технічну проблему», яка спричинила довший час очікування на реєстрацію.

Пасажирам, чий рейс запланований на суботу, порадили отримати підтвердження своєї подорожі в авіакомпаніях, перш ніж вирушати до аеропорту.