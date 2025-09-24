Росіяни розстріляли сімʼю цивільних і захопили дитину в заручники задля просування військ РФ

Росіяни розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку в заручники задля просування військ РФ.

Про це повідомляє Третій армійський корпус — це сталося в районі населеного пункту Шандриголове, який перебуває в їхній зоні відповідальності.

Підрозділ ворога ввійшов до житлового будинку і розстріляв мирних мешканців, батьків дитини.

Росіяни викрали дівчинку і продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них. Ворог використовує дитину, щоб прикривати свої групи під час подальшого просування на Лиманському напрямку.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму цього населеного пункту російський командир з позивним «Балі» віддав наказ знищувати цивільне населення, діяти швидко і «вбивати всіх без розбору».

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.