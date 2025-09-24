Джерела «Бабеля»: Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по заводу «Газпром Нафтохім — Салават»

Безпілотники Служби безпеки України вдарили по заводу «Газпром Нафтохім — Салават» у Росії — вдруге за тиждень.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Безпілотники ЦСО «А» СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили «Газпром Нафтохім — Салават». Це один з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції, зокрема автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилени.

Відстань від території України до цілі — приблизно 1 400 кілометрів. Після атаки на території заводу виникла пожежа, у повітря здіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі зʼясовує ступінь пошкоджень.