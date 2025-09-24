Навпроти Капітолія зʼявилась статуя Трампа, який тримає за руку Епштейна

Бронзова статуя, яка зображує президента США Дональда Трампа та звинуваченого в сексуальних домаганнях фінансиста Джеффрі Епштейна, що тримаються за руки, зʼявилася вранці 23 вересня на Національній алеї перед Капітолієм США.

Про це пише The Washington Post.

Ця робота є останньою в серії критичних до президента США скульптур, які анонімна група розміщує у Вашингтоні та інших місцях.

На табличці біля підніжжя інсталяції написано: «Ми святкуємо міцний звʼязок між президентом Дональдом Дж. Трампом і його «найближчим другом» Джеффрі Епштейном».

Служба національних парків видала дозвіл на розміщення скульптури, що дозволяє їй залишатися на Алеї до 20:00 28 вересня. У заявці на дозвіл було вказано мету: «Демонструвати свободу слова і художнього вираження через політичні образи».

Нова скульптура схожа за стилем і змістом на кілька попередніх інсталяцій анонімної групи митців. Наприклад, у червні вони встановили роботу під назвою «Схвалено диктатором», що містила заяви на підтримку Трампа від авторитарних лідерів — очільника Кремля Володимира Путіна, прем’єра Угорщини Віктора Орбана, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Першою акцією цієї групи в жовтні минулого року стала інсталяція з копією стола тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, на якому лежала фальшива купа екскрементів. Ця робота була пародійною даниною учасникам штурму Капітолія 6 січня 2021 року, які намагалися скасувати результати виборів 2020-го.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.