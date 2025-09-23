У Запоріжжі двоє людей загинули через російську атаку. Ще 15 постраждали

Росіяни вдень 23 вересня атакували Запоріжжя. Станом на вечір відомо щонайменше про двох загиблих через удар.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

По місту нанесли близько пʼяти ударів. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Серед загиблих — два чоловіки 43 та 30 років. Також відомо про щонайменше 15 постраждалих, шестеро з них отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Ввечері місто знову атакували безпілотниками. Про руйнування чи постраждалих наразі не повідомляється.