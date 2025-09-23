Три африканські країни заявили про вихід з МКС

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що виходять з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його «інструментом неоколоніалістських репресій».

Про це пише BBC.

«МКС довів свою неспроможність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії», — заявили лідери країн на спільній пресконференції.

Вони додали, що хочуть створити «власні механізми для зміцнення миру та справедливості».

Країни звинуватили МКС у тому, що він націлений на менш привілейовані країни, повторивши критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше заявляв, що МКС має антиафриканську упередженість.

МКС був створений у 2002 році для юридичного переслідування випадків геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та агресії. З 33 справ, відкритих від початку його існування, усі, крім однієї, стосувалися африканських країн.

Вихід країни з МКС офіційно набирає чинності через рік після повідомлення ООН.

Влада в Буркіна-Фасо, Малі та Нігері перебуває у руках військових хунт після серії переворотів у країнах Сахелю в період між 2020 і 2023 роками. Їхні армії зіткнулися зі звинуваченнями у злочинах проти мирних жителів, оскільки насильство в регіоні загострилося на тлі боротьби з джихадистськими угрупованнями, пов’язаними з «Аль-Каїдою» та «Ісламською державою».

Раніше цього року вони скоординовано вийшли з регіонального блоку — Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС). Вони відкинули вимоги ЕКОВАС відновити демократичне правління.

Росія останніми роками посилила свої зв’язки з трьома країнами Сахелю, які дедалі більше ізолюються від Заходу, зокрема від Франції.