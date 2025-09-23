Стримінговий сервіс HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Американський стримінговий сервіс HBO Max незабаром зʼявиться в Україні.

Про це стало відомо на сайті сервісу.

Сайт уже має український інтерфейс з інформацією про тарифи та вартість передплати.

Так, для українців будуть доступними такі плани: «Стандарт» за €7,99 (приблизно 400 гривень) та «Преміум» за €9,99 на місяць (приблизно 500 гривень).

Стандартний план дозволить дивитися контент на двох пристроях, а також мати до 30 завантажень для офлайн-перегляду. Серед можливостей плану «Преміум» — перегляд на чотирьох пристроях, роздільна здатність 4K UHD з підтримкою обʼємного звуку Dolby Atmos за наявності та офлайн-перегляд до 100 епізодів.

Також можна буде додатково проплатити перегляд спортивного контенту на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2 за €3 (близько 150 гривень) на місяць.

Платформа доступна на мобільних пристроях, планшетах і телевізорах, з оплатою через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple App Store, Google Play Store та Samsung Checkout.

Точна дата запуску сервісу в Україні поки що невідома.