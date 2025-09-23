САП вимагає визнати необґрунтованими мільйонні активи, якими користується очільник Митної служби

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 3,2 мільйона гривень, якими користується очільник Державної митної служби України.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Йдеться про житловий будинок площею 236,8 м² та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

За даними прокурорів, нерухомість оформили на близького родича дружини, але фактично її власником і розпорядником був очільник Митної служби та його родина. ВАКС за заявою прокурора вже наклав арешт на активи посадовця.

У САП не називають імені фігуранта, однак чинним виконувачем обовʼязків голови Державної митної служби є Сергій Звягінцев.

Державна Митна Служба України

Цю посаду він обіймає з лютого 2023 року, а до того працював у Міністерстві економіки та Державній службі морського і річкового транспорту України.

У січні Сергію Звягінцеву оголосили підозру в недостовірному декларуванні.