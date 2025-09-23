Літаки та нафтові цілі. Україна атакувала важливі обʼєкти росіян

Україна атакувала важливі об’єкти російського агресора.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
У ніч проти 23 вересня підрозділи Ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.
Ця станція входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» — ЛВДС «Сталевий кінь». Обʼєкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської армії.
Влучання в насосно-компресорну станцію підтвердили — там виникла пожежа.
Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ повторно атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» в Самарській області РФ. Тут змішують високо- і низькосірчану нафти з різних родовищ, щоб формувати експортний сорт нафти Urals.
Українські розвідники також вдарили по двох літаках на військовому аеродромі «Кача», що на тимчасово окупованій території АР Крим.