Літаки та нафтові цілі. Україна атакувала важливі обʼєкти росіян

Україна атакувала важливі об’єкти російського агресора.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

У ніч проти 23 вересня підрозділи Ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Ця станція входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» — ЛВДС «Сталевий кінь». Обʼєкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Влучання в насосно-компресорну станцію підтвердили — там виникла пожежа.

Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ повторно атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара» в Самарській області РФ. Тут змішують високо- і низькосірчану нафти з різних родовищ, щоб формувати експортний сорт нафти Urals.

Українські розвідники також вдарили по двох літаках на військовому аеродромі «Кача», що на тимчасово окупованій території АР Крим.