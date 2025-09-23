СБУ заочно повідомила про підозру російському судді — він засуджував українських полонених

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському судді, який відправляє полонених українських нацгвардійців до російських тюрем. Ідеться про суддю Південного окружного військового суду РФ Олексія Магомадова.

Про це повідомляє СБУ

Як встановило розслідування, 11 вересня 2024 року Магомадов засудив полоненого бійця однієї з бригад Національної гвардії України до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Російський суддя використав надумані обвинувачення проти українського солдата.

Тим самим він продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами й не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії.

Магомадову заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, зокрема порушенні вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими.