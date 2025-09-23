У Рівному затримали командира військової частини, який змушував підлеглих будувати йому дім

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Рівного, який змушував підлеглих зводити йому будинок на Львівщині. Затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За їхніми даними, посадовець залучив до будівельних робіт трьох своїх підлеглих — двох водіїв та електрика. Водночас військові «на папері» залишалися на місці дислокації в Рівному, тож щомісяця отримували державні виплати.

Як зʼясувало слідство, будівництво триває понад півтора року — з березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини виплатили понад 1,3 мільйона гривень.

Під час обшуків 17 вересня за місцем будівництва правоохоронці виявили двох військових. Вони вже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один з липня служить у Сумській області.

Також ДБР знайшло грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоча всі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командиру повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1,3 мільйона гривень.