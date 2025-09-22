Путін заявив, що Росія готова продовжити дію договору про скорочення ядерних озброєнь, який вона ж раніше і призупинила

Путін 22 вересня заявив, що готовий продовжити на один рік договір СНО-III, якщо президент США Дональд Трамп зробить те саме. У 2023 році Путін підписав закон про призупинення дії цього договору.

Про це пише Reuters.

Путін заявив на засіданні Ради безпеки Росії, що готовий перенести припинення дії СНО-III на один рік «в інтересах глобального нерозповсюдження» та допомогти стимулювати діалог з Вашингтоном щодо наступного договору, якщо Трамп буде готовий зробити те саме.

Дія договору має закінчитися 5 лютого 2026 року. Розбіжності щодо агресії Росії проти України означають, що сторони не розпочали переговорів про поновлення або перегляд договору, хоча Трамп говорив про своє бажання укласти нову угоду про контроль над ядерними озброєннями, зокрема з Китаєм.