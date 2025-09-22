У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару в ніч проти 22 вересня.

Про це повідомляє ДСНС.

Через атаку загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості — їх госпіталізували. Психологи ДСНС надали допомогу 5 людям.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі. Вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та 5 автомобілів.

Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.