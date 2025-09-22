У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару в ніч проти 22 вересня.
Про це повідомляє ДСНС.
Через атаку загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний та 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості — їх госпіталізували. Психологи ДСНС надали допомогу 5 людям.
Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі. Вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та 5 автомобілів.
Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.
- Російська армія в ніч проти 22 вересня атакувала Запоріжжя щонайменше 5 авіабомбами. Одразу після ударів було відомо про двох загиблих, проте рятувальники дістали з-під завалів повністю зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Так кількість жертв збільшилася до трьох.
- Атака пошкодила 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення та автівки. Комунальні служби почали закривати вибиті в житлових будинках вікна OSB-плитами.