Сили оборони атакували російський пункт розподілу дронів та знищили склад боєкомплектів.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог намагався організувати видачу боєприпасів для 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки на Луганщині, а також роздати для потреб армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч БпЛА різних типів.

Ворожі вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

У другому випадку вантаж складався з різних БпЛА, як-от «Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич». Також були потрібні комплектуючі — акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі.

Бійці ОСУВ «Дніпро» 29 серпня атакували логістичний пункт розподілу дронів і знищили великі запаси ударних БпЛА.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ знищили полковий склад БК росіян на Луганщині. На додачу до боєприпасів згорів і транспорт ворога.