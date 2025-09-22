Росія атакувала Україну понад 140 дронами. Були влучання

У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Орієнтовно 80 із них були Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого РФ Криму, а ще з таких російських напрямків як Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 132 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 9 ударних БпЛА влучили у 7 місцях, ще у 8 — впали уламки.

Наслідки атаки

Зокрема, під російським ударом цієї ночі були Сумщина та Київщина. У Бориспільському районі Київської області чоловік через атаку безпілотників отримав поранення плеча. У Вишгородському, Фастівському, Обухівському та Бориспільському через ворожу атаку виникли пожежі.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Сумській області один із дронів влучив у підприємство у Ковпаківському районі Сум. Постраждав охоронець цього підприємства.