На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив поліцейських

Правоохоронці Кіровоградщини затримали чоловіка, його підозрюють у тому, що він поранив двох поліцейських.
Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Стрілянина сталась 20 вересня в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя.
Один із поліцейських зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надали медичну допомогу, його стан стабільний.
В області проводили спецоперацію. Зрештою нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримали. У нього вилучили перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.