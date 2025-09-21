Жодних витоків із «Дії» не було — у Мінцифри пояснили інформацію про «злив» даних 20 млн українців

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі зʼявився архів із персональною інформацією понад 20 мільйонів українців. У Мінцифри заявили, що поширені файли — це фальсифікація, вони не походять із систем «Дії» і не є результатом зламу чи витоку.

Федієнко написав, що це інформація «десь з реєстрів, який повʼязаний з податковою»

Команда Мінцифри провела розслідування і встановила: ці файли — це суміш раніше відомих «зливів» з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних.

«Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на «Дію» та підрив довіри до державних сервісів», — наголосили в Мінцифри.

У відомстві вкотре пояснили, що «Дія» не зберігає персональних даних — система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов у підтвердження цього каже, що в березні 2024 року оприлюднили код «Дії». Він є у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян.