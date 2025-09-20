ППО за ніч знешкодила 552 дрони й 31 російську ракету

Уночі 20 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні ударними БпЛА і ракетами повітряного та наземного базування. Загалом військові зафіксували 619 ворожих повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Всього цієї ночі по Україні випустили 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 8 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» і 32 крилаті ракети Х-101.

Дрони ворог запускав із Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталова і Приморсько-Ахтарська, балістику з Єйська та окупованого Криму, а крилаті ракети — з повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зокрема винищувачі F-16, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Оборонцям неба вдалося знешкодити 583 повітряні цілі ворога, зокрема:

552 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів;

ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів; дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23»;

балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23»; 29 крилатих ракет Х-101.

Ракети і 23 ударних БпЛА влучили в 10 місцях. Ще в десяти місцях впали уламки збитих цілей.

Наслідки фіксують у низці регіонів. Зокрема, на Дніпропетровщині загинула людина, ще десятки поранені. Жертва є також на Хмельниччині. На Київщині, Одещині та Миколаївщині зруйновані будинки, підприємства та цивільна інфрастуруктура.