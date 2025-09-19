За час контрнаступу на Донеччині ЗСУ просунулися на 3—7 км. Головком Сирський розповів про перші результати операції

Контрнаступальні дії Сил оборони на Донецькому напрямку тривають. На Добропільському напрямку українські війська просунулися вглиб оборони противника на 3—7 км.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також, за його словами, Сили оборони відновили контроль вже в семи населених пунктах, ще девʼять — зачистили від диверсійних груп ворога.

Головком наголосив, що російські війська зазнають значних втрат. За цей час втрати окупантів в особовому складі становили 2 456 людей, з них безповоротні — 1 322. Також суттєво поповнено обмінний фонд для повернення українських військових з російського полону.

Російська армія за час контрнаступальних дій ЗСУ на Донеччині також втратила 817 одиниць озброєння та техніки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом від початку в серпні Добропільської операції Сили оборони звільнили вже 160 км², 171 км² — зачистили від ДРГ.