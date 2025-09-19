Російські винищувачі порушили зону безпеки польської бурової платформи в Балтійському морі

Увечері 19 вересня два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

Там розповіли, що російські винищувачі «здійснили низький проліт» над нафтогазовою платформою Petrobaltic.

«Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби», — йдеться в повідомленні.

Бурова платформа Petrobaltic займається розвідкою і видобутком нафти й газу в Балтійському морі. Оператором є польська компанія LOTOS Petrobaltic.