Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Його очолить Ольга Решетилова

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана, який очолить Ольга Решетилова.

Про це повідомили в Офісі президента.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України та забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.

Йдеться про права чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Президент також ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову. До цього вона була уповноваженою з питань захисту прав військових і членів їхніх сімей.

Військовий омбудсман розвʼязуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення, а також щороку звітуватиме президенту і Верховній Раді.

Що передувало

На посаду військового омбудсмана Зеленський ще у грудні 2024 року призначив Ольгу Решетилову.

За перші 20 днів роботи Решетилова отримала 3 876 звернень від військовослужбовців. Найчастіші запити — ненаправлення на військово-лікарську комісію та лікування і проблема переведення бійців між підрозділами.

З усіх 3 876 звернень 302 не стосувалися захисту військовослужбовців, їх скерували до різних відомств. Ще частина військовослужбовців або їхніх рідних потребували консультації або розʼяснень. У таких випадках омбудсман надавала контакти юристів.

18 вересня президент Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. Його призначатимуть на пʼять років.