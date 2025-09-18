Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня підписав закон про військового омбудсмана.

Про це зазначено в картці проєкту № 13266 на сайті парламенту.

Згідно з документом, військового омбудсмана призначатиме президент України строком на пʼять років. Одна і та сама людина не зможе обіймати посаду більш ніж на два строки підряд.

Військовим омбудсманом може стати громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), вільно володіє державною мовою та протягом останніх пʼяти років перед призначенням проживає в Україні.

Документ також затверджує порядок утворення Офісу військового омбудсмана та встановлює порядок подання і розгляду скарг та проведення перевірок.